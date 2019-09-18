HABER

Bursa’da ‘Kazak’ rüzgârı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü farklı bir organizasyona imza attı.Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

Bursa’da ‘Kazak’ rüzgârı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Orkestra Şube Müdürlüğü farklı bir organizasyona imza attı.
Kazakistan’ın Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Bursalıların ilgi gösterdiği konser öncesi konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Türk dünyasının müzisyen ve bestekârlarının zengin kültürümüz sayesinde, dünya müzik hazinesine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti. Sanatçıların hareketliliğinin kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çakıcı, gerçekleştirdikleri buluşmalar ve turnelerin, çeşitli ülke sanatçıları arasındaki tecrübe alışverişine fırsatlar sunduğunu ve bu sayede gönül köprülerine yenilerini eklediklerini belirtti.

Bursa’da ‘Kazak’ rüzgârı

Bursa’da ‘Kazak’ rüzgârı

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Altın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandıAltın Safran Fotoğraf Yarışması sonuçlandı
Kardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- YenidenKardeşine istediği kız verilmeyince evi bastı: 3 ölü, 3 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da dehşet! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.