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Bursa’da Kent Meydanı’nda ruhsatsız faaliyet gösteren işyeri yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

Bursa’da kent merkezinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren devasa iç giyim mağazasının yıkımına başlandı.

Bursa’da kent merkezinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren devasa iç giyim mağazasının yıkımına başlandı. İşyeri sahipleri ve çalışanlar mağazadan ayrılmakta direnince kısa süreli gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet nezaretinde yıkım sürüyor.
Kent Meydanı’nda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerinin yıkımına sabah erken saatlerde başlandı. Osmangazi Belediyesi’nin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen işyerini tahliye etmeyen şehrin merkezindeki kaçak işyeri belediye ekipleri tarafından yıkıldı. İşyerindeki birçok ürün belediye ekipleri tarafından sayılarak kolilerle yeddiemine teslim edildi. Kanuni işlemleri tamamlanan işyerinin yıkımına çevik kuvvet ekiplerinin gözetiminde başlandı.
İşyeri sahipleri ve çalışanlar mağazadan ayrılmakta direnince kısa süreli gerginlik yaşandı.
İşyeri sahibi Kenan Yeter, önceki mağazalarının Osmangazi Metro İstasyonu yakınında olduğunu belirterek, "Burası Kent Meydanı yapılması ve kentsel dönüşüm sebebiyle kapatıldı. Biz, daha önce benzinlik olan yeri Osmangazi Belediyesi’ne gösterdik. İnşaat yapabileceğimizi söylediler. Ancak daha sonra kaçak yaptığımızı söylediler. İmar Barışı’ndan yararlanıp yapı kayıt belgesine başvurduk. 400 bin liradan fazla para ödedik. Yapı kayıt belgemizi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nden aldık. Osmangazi Belediyesi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazı yazarak yapı kayıt belgemizi iptal ettirdi. Sonradan haberimiz oldu. 80 personelimizi pandemi döneminde kapının önüne koyuyoruz" iddiasında bulundu
Ancak işyeri sahibinin yapı kayıt belgesi almadan önce belediyenin kaçak yapılan işyeri hakkında yıkım kararı aldığı, mahkemenin ise yapı kayıt belgesini iptal ettiği öğrenildi.
Öte yandan işyerinin 75 metrekare ruhsatlı alanı olduğu işyerinin ise 1200 metrekarelik alanı kullandığı, kamu alanına da tecavüz olduğu bildirildi.

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