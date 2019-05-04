Bursa’da kentsel dönüşüm konuşuldu

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) düzenlenen panelde kentsel dönüşüm konuşuldu.

BEGD tarafından kentsel dönüşüm paneli düzenlendi. Programın açılış konuşmasını Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Yavuz yaptı. Yavuz’un ardından kürsüye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bursa’nın en önemli meselelerinden biri kentsel dönüşüm. Şu anda buradan en çok etkilenen ve sorunlu bölge Nilüfer olarak görülüyor. Ben bundan rahatsızlık duyuyorum. Bunu el birliği ile çözmemiz gerekiyor. Burada en büyük taraflardan bir tanesi meslek odaları olacaktır. Biz de yerel yönetimler olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi dahilinde verilmiş kararları en hızlı şekilde uygulayarak, insanların mağduriyetlerini giderebilmek için çaba sarf etmek durumundayız. Bununla alakalı elimizden geleni yapacağımızı söylemiştik” dedi.

Daha sonra Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Sekreteri Hakan Karademir, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ile Ergünkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emin Adanur kentsel dönüşüm panelinde konuştu.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Şahin, “Kentsel dönüşüm çok basit. Bu işi karmaşıklaştıran aslında bizleriz. Hepimiz objektif ve bu şehir için bakabilirsek o zaman bazı durumlar çok daha kolaylaşacak. Kentsel dönüşüm önümüzde bir şanstı. Biz ne kadar kullandık derseniz, bir nebze olsa da eksik kaldık. Parsel bazında, küçük ölçekli, alt yapısı oluşmamış eksiklikler olan yeni kentsel dönüşümlerle umarım karşılaşmayız. Bunun yerine muhtemel bir Bursa depreminde insanların hayatını kurtarmaya yönelik kentsel dönüşümler yaparız. Bizim oda olarak en çok üzerinde durduğumuz konu, önce insan hayatı, sonra şehrin kendisi” diye konuştu.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ise, “Kentsel dönüşümün kesinlikle parsel bazında değil, ada bazında bile değil, bölgesel düşünülmesi gerektiğine inananlardanım. Alt yapı, üst yapı ile düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Biz asıl amacımızı tartışmıyoruz. Biz ne yapmak üzere yola çıktık, ne yapıyoruz, onu konuşmamız lazım” şeklinde konuştu.



