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Bursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:40 | Son Güncelleme

 BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinden geçen, oluşturduğu pis görüntüsü ve yaydığı kokular nedeniyle semt sakinlerinin yıllardır şikayet ettiği Ayvalıdere'de ıslah çalışması başlatıldı.

Bursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışması

Merve KIZILKAYA/BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinden geçen, oluşturduğu pis görüntüsü ve yaydığı kokular nedeniyle semt sakinlerinin yıllardır şikayet ettiği Ayvalıdere'de ıslah çalışması başlatıldı.
Nilüfer'e bağlı 29 Ekim, Özlüce, Ertuğrul ve Yüzüncüyıl mahallelerinden geçip, Nilüfer çayına karışan Ayvalıdere, kirli görüntüsü, sinek üretmesi ve çevreye kötü kokular yayması nedeniyle mahallelerde yaşayanları isyan ettirdi. Kirliliğin arttığı derenin suyu, yeşil yosun tabakasıyla kaplanırken, dereye karışan atıklar da dikkat çekti.
Olası sel baskınlarına karşı kent merkezinden geçen bütün derelerde ıslah çalışması başlatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahalle halkı üzün süredir temizlenmesini istediği Ayvalıdere'de de ıslah çalışması başlattı. BUSKİ tarafından yapılan çalışmalarla dere içi güvenli kot seviyesine indiriliyor.
2 YENİ KÖPRÜ YAPILACAK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yüzüncüyıl Mahallesi Muhtarı Ayşenur Sayan ve 29 Ekim Mahallesi Muhtarı İsmail Keskin ile birlikte Ayvalıdere'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş, "Dere ıslah çalışmalarımız BUSKİ marifetiyle yoğun şekilde devam ediyor. Ayvalıdere'nin yaklaşık 4 kilometrelik hattında ıslah çalışmalarına başladık. Bu bölge yeni yerleşim alanı. O nedenle bölgede düzenleme çalışması da yapılması gerekli. Okula giden çocuklarımızın derenin karşısına intikaliyle ilgili köprüye ihtiyaç var. Çalışma kapsamında 2 köprü yapılacak. Çalışma sayesinde olası şiddetli yağışlarda sıkıntı yaşanmayacak, görsel kirlilik de ortadan kalkacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışmasıBursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışmasıBursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışmasıBursa'da kirli görüntüsüyle tepki çeken Ayvalıdere'de ıslah çalışması

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