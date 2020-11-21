Bursa’da kısıtlama sonrası sokaklar sessizliğe büründü

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce aracın ve yayanın bulunduğu Kent Meydanı sessizliğe büründü. Bursa’nın birçok noktasında ise polis ve jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini arttırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, dün akşam saat 20.00 itibari ile başladı. İçişleri Bakanlığının, Covid-19’la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, saat 20.00’da sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla devam ediyor. Yasakla birlikte Bursa sokakları sessizliğe büründü. Binlerce aracın ve yayanın bulunduğu Kent Meydanı boş kaldı. Bursa’nın birçok noktasında polis ve jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini arttırdı.

