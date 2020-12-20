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Bursa’da kısıtlamada hareketli dakikalar

20.12.2020 20:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamada boş arazi ve sokaklarda oyun oynayan çocukların polis ekiplerinden kaçması kameralara yansıdı.Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi ve Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde kaydedildi.

Bursa’da kısıtlamada boş arazi ve sokaklarda oyun oynayan çocukların polis ekiplerinden kaçması kameralara yansıdı.
Olay, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi ve Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi’nde kaydedildi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen boş arazilerde ve sokaklarla oyun oynayan ve futbol maçı yapan çocuklar, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Siren sesleriyle çocukların yanına gitmeye çalışan polis ekipleri, megafondan evlerine gitmelerini söyledi. Ancak polisi gören çocuklar, koşarak kaçmaya başladı. Yasağa rağmen sokakları, parkları ve boş arazi dolduran daha sonra ekiplerden kaçan çocukların görüntüleri, saniye saniye kameralara yansıdı.

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