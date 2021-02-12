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Bursa’da kısıtlamaya saatler kala yangın paniği

12.02.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Bursa’da 56 saatlik kısıtlamaya dakikalar kala bir lokantanın hava boşluğunda meydana gelen yangın, paniğe sebep oldu.

Bursa’da 56 saatlik kısıtlamaya dakikalar kala bir lokantanın hava boşluğunda meydana gelen yangın, paniğe sebep oldu. Meraklı kalabalık yangını film seyreder gibi izlerken, polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırmak için çaba sarf etti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 saatlik kısıtlamaya dakikalar kala, bir iş merkezinin zemin katından bulunan lokantanın havalandırmasında, biriken yağların alev alması sonucunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle, dumanlar lokantayı ve iş merkezini sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, iş merkezini ve lokantadaki çalışanları tahliye etti. Olay yerine gelen 3 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Öte yandan meraklı vatandaşlar, çıkan yangını film seyreder gibi izledi. Polis ekipleri ise vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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