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Bursa'da kıskançlık cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selim Y.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), kendisiyle aynı kadına aşık olduğu öne sürülen Nejdet Çetin'i (48), bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 07.30 sıralarında İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Aynı kadına aşık oldukları öne sürülen Nejdet Çetin ile Selim Y. (25) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Selim Y. üzerindeki bıçağı çekip Nejdet Çetin'i 3 yerinden bıçakladı. Nejdet Çetin kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nejdet Çetin'in yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.

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