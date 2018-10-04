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Bursa'da kıskançlık cinayeti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine Bıçaklama sebebinin değişmesi nedeniyle haberi yeniledik.

Bursa'da kıskançlık cinayeti (2)- Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine
Bıçaklama sebebinin değişmesi nedeniyle haberi yeniledik. Bilgilerinize.
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(YENİDEN)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Selim Y. (25), eşi Tuğba Y.’ye (24) yakınlaşmaya çalıştığı iddiasıyla aynı iş yerinde çalıştığı Nejdet Çetin'i (48) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 07.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi Kamer Sokak'ta meydana geldi. Nejdet Çetin, birlikte çalıştığı Selim Y.’yi almak için evine gitti. Bir gece önce tartıştığı Selim Y.’nin kapı ziline basan Nejdet Çetin, arkadaşını dışarı çağırdı. Elinde bıçakla dışarıya çıkan Selim Y., Çetin’i bıçakladı. Göğsüne 3 bıçak darbesi alan Nejdet Çetin, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çetin’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kaçan Selim Y.'yi olaydan yaklaşık 1 saat sonra gözaltına aldı.
KISKANÇLIK İDDİASI
Selim Y.’nin, ölen Nejdet Çetin’i, eşi Tuğba Y.'ye yakınlaşmaya çalışmasından dolayı bıçakladığı öne sürüldü. Gözleri önünde işlenen cinayetten sonra polis ekipleri, Tuğba Y.’yi polis aracına bindirerek, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAF

Bursa'da kıskançlık cinayeti (2)- YenidenBursa'da kıskançlık cinayeti (2)- YenidenBursa'da kıskançlık cinayeti (2)- YenidenBursa'da kıskançlık cinayeti (2)- Yeniden

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