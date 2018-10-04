HABER

Bursa'da kıskançlık cinayeti (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim Yemenicioğlu (25), adliyeye sevk edildi.

Bursa'da kıskançlık cinayeti (3)

TUTUKLANDI
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim Yemenicioğlu (25), adliyeye sevk edildi. Zanlı, güvenlik gerekçesiyle adliyenin arka kapısından içeri alındı. Savcıya ifade veren Yemenicioğlu, tutuklama talebiyle mahkeme çıkartıldı. Yemenicioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da kıskançlık cinayeti (3)

PARTNERFacebook'ta büyük sorun! Soruşturma başlatıldıFacebook'ta büyük sorun! Soruşturma başlatıldı
Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı Günlük daire denetiminde uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı 
Cem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacakCem Yılmaz, yeniden 'stand up' şov yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Yerleşiklerin altın talebi banka hesaplarına yaradı

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vahşet!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Yasak aşk vahşeti 6 yıl sonra çözüldü!

Bir aile yok oldu!

Bir aile yok oldu!

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

Telefon sapığı yakalandı! Çıplak fotoğraf gönderip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.