Bursa'da kıskançlık cinayeti (3)

TUTUKLANDI
Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim Yemenicioğlu (25), adliyeye sevk edildi. Zanlı, güvenlik gerekçesiyle adliyenin arka kapısından içeri alındı. Savcıya ifade veren Yemenicioğlu, tutuklama talebiyle mahkeme çıkartıldı. Yemenicioğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),(DHA)
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