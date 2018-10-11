HABER

Bursa'da kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

Bursa'da kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, giriş katındaki 2 taşıyıcı kolonda çatlaklar oluşan 5 katlı apartman boşaltıldı.

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi Eymir Caddesi'nde, 11 daireli 5 katlı bir binanın girişindeki taşıyıcı iki kolonda, inşaat demirlerin bükülmesi nedeniyle çatlaklar meydana geldi.

Duvarlardaki çatlakları gören bazı daire sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, dairelerdeki oturanları uyararak apartmanın boşaltılmasını sağladı.

Olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

İtfaiye ve polis ekipleri daha sonra çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan itfaiye ekipleri, konutlardan birinde kalan köpeği sepetli merdivenle balkondan daireye girerek kurtardı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları izleyen ve kuzeninin asker uğurlaması için binaya geldiğini belirten Cemil Korkmaz, "O an binadan seslerin geldiğini söyledi arkadaşlar. Ben inşaat mühendisi olduğum için taşıyıcı kolonların kırıldığını, demirlerin genleştiğini gördüm. Polisi aradık, binanın boşaltılması istedik. İtfaiyeye haber verdik." ifadesini kullandı.

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
Uçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardıUçurumda mahsur kalan keçiyi, itfaiye kurtardı
CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina Bursa çatlak itfaiye kolon tahliye

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

Cenk Tosun, Beşiktaş'ı açıkladı!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

Suriyelilere gelen yardım kolisi mahalleyi karıştırdı

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye İş Bankası ile ilgili flaş cevap!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

Aksaray’da kötü haber: Yaralı polisler var

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

İstanbul Eminönü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

Hastaneyi karıştıran iddia: Doktor hastasını dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.