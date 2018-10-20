Bursa'da kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı binanın boşaltılması

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, giriş katındaki iki taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı apartmanın yıkımına başlandı.

Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan raporun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanmasının ardından Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki binada yıkım aşamasına geçildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkım sırasında, apartmanın çevresindeki sokaklar araç trafiğine kapatıldı, bina çevresine güvenlik şeritleri çekildi.

Yakındaki binalara zarar gelmemesi için binanın aşama aşama yıkılacağı, yarısı tamamlanan yıkım çalışmalarına, yarın devam edileceği öğrenildi.

11 Ekim'de, Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki 11 daireli 5 katlı binanın girişindeki taşıyıcı iki kolonda, inşaat demirlerinin bükülmesi nedeniyle çatlaklar meydana gelmiş, duvardaki çatlakları gören bazı daire sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirmiş ve binadaki vatandaşlar tahliye edilmişti.

