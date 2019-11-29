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Bursa'da konkordato dolandırıcılığı operasyonu: 35 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde 38 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan konkordato kaçağı Harun Çoban'ın akrabaları ve çalışanları ve iş ortaklarına yönelik yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Mehmet İNAN-Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde 38 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan konkordato kaçağı Harun Çoban'ın akrabaları ve çalışanları ve iş ortaklarına yönelik yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Gemlik'te geçen Temmuz ayında, Çobanoğlu Ticaret adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, ülkenin farklı bölgelerinden çeşitli ürünler alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen iş insanı Harun Çoban tarafından mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişi, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde’de yakalanan Çoban, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından soruşturmayı genişleten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanan Çobanoğlu Şirketi sahibi Harun Çoban'ın akrabaları, çalışanları ve iş yaptığı isimleri takibe aldı. Ekipler, aralarında Harun Çoban'ın kardeşleri ve eski eşinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
MALZEME ALDIKTAN SONRA KONKORDATO VERMİŞTİ
Harun Çoban’ın, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, İzmit, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Antalya gibi Türkiye’nin birçok yerinden birbiri ile alakası olmayan ürünler aldığı, bu ürünlerin ödemesini yapmadığı ve kendisi tarafından dolandırıldıklarını ve bu şekilde mağdur olan kişi ve firma sayısının artabileceği öğrenildi. Çoban'ın boru, jeneratör, mantolama köpüğü, klozet, lavabo, çatı paneli, soğutucu, pleksi reklam malzemesi, çelik kapı, şeker makinesi, katlanır merdiven, çakmak gazı, inşaat iskelesi, kadın pedi, çocuk bezi, gübre, beyaz eşya gibi ürünleri satın aldıktan sonra konkordato kararı alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürüldü.

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