Bursa’da kontrolden çıkan motosiklet savruldu...İki kişi ölümden böyle döndü

Bursa’da kontrolden çıkan motosiklet yolda sürüklenmeye başladı. Kıvılcımlar çıkan motosikletteki iki kişi kazadan sağ kurtulmayı başardı. O anlar kameraya yansıdı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde önceki gece meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet kontrolden çıkarak sürüklenmeye başladı. Kıvılcımların çıktığı motosikletten bir kişi yere düşerken, sürücüsü motosikletin üzerinde durmayı başardı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet çarptığı bir otomobilde hasara da sebep olurken, mahalle sakinleri motosiklet sürücülerinin gece yarısı daha dikkatli araç kullanmalarını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

