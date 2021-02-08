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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu

08.02.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu.

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NHV 11 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana uçtu. Kazada ters dönen otomobilden çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarılan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazalı araç çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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