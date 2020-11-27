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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

27.11.2020 14:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçların arasına daldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolunda Beşevler kavşağında meydana geldi.

Bursa’da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçların arasına daldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolunda Beşevler kavşağında meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde , orta şeritten ilerleyen otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, tali yolda park halinde bulunan otomobillere çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücüsü 112 ambulansıyla Uludağ Tıp Fakültesine kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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