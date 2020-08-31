HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kontrolden çıkan ticarî araç otomobile çarpıp yan yattı

Bursa’da kontrolden çıkan ticarî araç otomobile çarpıp yan yattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Bursa’da hafif ticarî araç yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı.

Bursa’da hafif ticarî araç yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. O ânlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Beşevler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y.’ye ait hafif ticarî araç, park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.
O anlar güvenlik kamerasında
Hafif ticarî aracın seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak park halindeki otomobile yandan çarparak takla atma ânı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdiMuharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Ünlü oyuncunun mutlu günü!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Temel Kotil kimdir? Koronavirüse yakalanan Temel Kotil’in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüse yakalanan Temel Kotil kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Muharrem İnce duyurdu: Memleket Hareketi, 4 Eylül'de Sivas'tan yola çıkacak
Muharrem İnce yola çıkıyor... Tarih verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.