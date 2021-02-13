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  4. Bursa’da kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan tır eve çarptı: 1 yaralı

13.02.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bir evin duvarını yıkarak durabildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bir evin duvarını yıkarak durabildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada evde bulunan genç yaralandı.

Olay, Yeniceköy Mahallesi 427. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin D. idaresindeki 16 PH 178 plakalı tır yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır önce Cevdet A.’ya ait garaja çarptı. Ardından hızı kesilmeyen tır yolun solunda bulunan tek katılı evin duvarına çarparak ancak durabildi. Kazada evde bulunan Ferhat A., üzerine duvardan düşen parçalar yüzünden yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Savaş alanına dönen olay yerinde sesi duyan vatandaşlar dışarıya koştu. Olayda garaj ve evde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı dışarıda kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

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