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Bursa'da kontrolden çıkan TIR nedeniyle Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 23:23 | Son Güncelleme

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yan döndü, Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Bursa'da kontrolden çıkan TIR nedeniyle Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı

Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yan döndü, Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Dürdane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hücced Özgündüz yönetimindeki 10 ABE 714 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan dönerek yolu kapattı. Kazada yaralanan sürücü Özgündüz olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bursa-Gemlik yolu ise nedeniyle 2 saat trafiğe kapalı kaldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, TIR çekici ile kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da kontrolden çıkan TIR nedeniyle Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı

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