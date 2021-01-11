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Bursa’da köpek tüfekle vuruldu

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme:
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Bursa’da köpek tüfekle vuruldu

Bursa’da sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şahıs yakalandı.

Bursa’da sokak köpeğini av tüfeğiyle yaralayan şahıs yakalandı. Köpek ise veteriner hekime götürülerek tedavi edildi.
Olay Harmancık ilçesine bağlı Dutluca kırsal mahallesinde meydana geldi. Sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarını alan jandarma ekipleri ’her can değerlidir’ ilkesiyle harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri tarafından, yaralı köpek veteriner hekim tarafından tedavi ettirildi. Ateş eden şüpheli şahıs ise kısa sürede tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Şahıs hakkında adlî ve idarî işlem yapıldı.

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