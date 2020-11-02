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Bursa’da korkunç kaza: 2 genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 10:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek servis otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek servis otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza İnegöl’e bağlı Kurşunlu Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Sönmez (22) idaresindeki 16 ADG 060 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçerek Onur G. (37) yönetimindeki 16 S 6195 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araçta bulunan Fatih Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Sönmez ise İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Sönmez de hayatını kaybetti. Kaza sonrası servis aracın sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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