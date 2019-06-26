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Bursa’da korkutan fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 22:35 | Son Güncelleme

Bursa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasının kumaş deposunda bulunan kimyasal atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu alevler kısa sürede kumaş deposunu sardı.

Bursa’da tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasının kumaş deposunda bulunan kimyasal atıkların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu alevler kısa sürede kumaş deposunu sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde geniş çağlı önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına 7 su tankeri ile 2 saatlik çalışma sonrası söndürme başardı. Yangında can kaybı yaşanmazken fabrikanın deposu ve içerisindeki kumaşlar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını

Bursa’da korkutan fabrika yangını
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