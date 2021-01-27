HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da korkutan kaza

Bursa’da korkutan kaza

27.01.2021 16:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da korkutan kaza

Bursa’da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy-Özlüce arasında bulunan yol üzerinde meydana geldi.

Bursa’da kafa kafaya çarpışan araçlardan birinin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy-Özlüce arasında bulunan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşı yönden gelen M.G.’nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen N.S. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle N.S.’nin kullandığı otomobil tarlaya uçtu. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücüde ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa’da korkutan kaza

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Son dakika! 58 ilde dev operasyon: 126 kişi yakalandıSon dakika! 58 ilde dev operasyon: 126 kişi yakalandı
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

En Çok Okunan Haberler

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den açıklama

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

İzmir’de toprak kayması nedeniyle istinat duvarı böyle yıkıldı

Yürekler ağza geldi! Çökme anı kamerada

Dev dalgalar arasında tehlikeye rağmen selfie merakı

Dev dalgalar arasında tehlikeye rağmen selfie merakı

Son dakika! 58 ilde dev operasyon: 126 kişi yakalandı

Son dakika! 58 ilde dev operasyon: 126 kişi yakalandı

Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları itti

Edirne Valisi, karda mahsur kalan araçları itti

Saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi

Saniyeler önce park ettiği otomobilinin üzerine ağaç devrildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.