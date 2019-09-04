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Bursa’da korkutan orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi’nde saat 15:00’de orman yangını çıktı.

Bursa’da korkutan orman yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Tacir Mahallesi’nde saat 15:00’de orman yangını çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın 5 dönüm makilik alana yayıldı. Rüzgarın tesiriyle büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 1 helikopterle müdahale ediliyor. Çıkan orman yangını ekiplerin çalışmaları sayesinde kısmen kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bursa’da korkutan orman yangını

Bursa’da korkutan orman yangını

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