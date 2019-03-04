HABER

Bursa’da korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Bursa’da sobalı bir evde yangın çıktı.

Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da sobalı bir evde yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde oturanlar dumandan etkilendi. Yangının soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım yüzünden çıktığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi’nde annesiyle beraber yaşayan 38 yaşındaki Pınar Çelen isimli kadın, sobaya odun attıktan sonra harlayan sobanın baca bağlantı yerinden kıvılcım sıçradı. Kıvılcımlar bir anda aleve dönüştü ve her yeri kapladı. Evdekiler alevleri söndürmede başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen 110 ekipleri hemen yangına müdahale etti. Evde kalan 2 kadın ise dumandan etkilendi. Anne kız tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bursa’da korkutan yangın

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)Annesine mesaj attığını iddia ettiği akrabasını, 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü (2)
Polisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi, barda eğlenirken yakalandıPolisi 7 yerinden kurşunlayan 4 kişi, barda eğlenirken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Adana'da rezidansın 11. katından düşen kadın hayatını kaybetti

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.