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Bursa’da korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 19:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.Mütareke Mahallesi 1.

Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Mudanya ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.
Mütareke Mahallesi 1. Ünlü Sokak’ta zeytin ve yağ deposu olarak kullanılan ahşap evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın zeytin yağlarının harlamasıyla çok çabuk yayıldı. Alevler yan tarafta boş olan Verem Savaş Derneği binasına da sıçradı. Çatı tarafından alev alan binaya yangının sıçramaması için yukarı çıkan iki kişi alevlerin ortasında kaldı. Kısa zamanda müdahale eden itfaiye ekipleri şahısları yara almadan kurtardı.Her iki binanın boş olması can kaybı ve yaralanmayı önlemiş oldu. Bir ev tamâmen, 2 ev kısmen yandı. Yangın Bursa’dan gelen iki itfaiye aracıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da korkutan yangın

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