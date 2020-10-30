HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da korona virüs rakamları işte böyle katlanıyor

Bursa’da korona virüs rakamları işte böyle katlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yüzde 84 artış açıkladığı Bursa’daki korona virüs rakamlarının neden arttığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yüzde 84 artış açıkladığı Bursa’daki korona virüs rakamlarının neden arttığı ortaya çıktı. Bursa’da dün gece bir asker uğurlama töreninde korona virüs tedbirleri ve trafik kuralları hiçe sayıldı. Polisler kuru sıkı tabancasını da ateşleyen gruba adli ve idari soruşturma başlattı.
81 ilde toplu asker uğurlama törenleri yasaklanırken, Bursa’da vatani görevine gidenleri uğurlayanlar hem korona tedbirlerine hem de trafik kurallarına uymuyor. Bursa’da konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri yolu trafiğe kapattı. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan gençler, ’’ Yolu keserek oyun oynayıp silahla ateş’’ ettiler. Araç konvoyunda bayrakla donatılan otomobilin camından sarkanlar da tehlike oluşturdu.
Olay, akşam saatleri merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri yolu trafiğe kapatarak yol ortasında oyun oynamaya başladı. Ardından silahla çeşitli noktalardan ateş edilirken, sosyal mesafe ve maske kuralı alt üst edildi. Daha sonra konvoy halinde trafiğe çıkan gençler tehlikeli hareketler sergileyerek, araçlardan sarktılar. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipleri Avrupa Konseyi bulvarı üzerinde konvoyu durdurarak arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Emre K. da (20) bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Kurusıkı tabanca bulundurmaktan yaklaşık 2 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca yaklaşık gruptan 12 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Uzmanlar uyardı: Sel ve heyelanlar artacakUzmanlar uyardı: Sel ve heyelanlar artacak
Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...Netflix o uygulamayı sessiz sedasız kaldırdı! Artık her şey...
1/
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Minibüs şoföründen 'pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
'Pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Karadeniz için korkutan açıklama: Sel ve heyelanlar artacak
Uzmanlar uyardı: Sel ve heyelanlar artacak
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.