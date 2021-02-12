HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını

Bursa’da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını

12.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bursa’da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kaçak yapılan düğüne polis baskın yaptı.

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen kaçak yapılan düğüne polis baskın yaptı. Kurallara uymayan 4 kişiye para cezası uygulandı.
Osmangazi ilçesi İntizam mahallesinde kaçak düğün organizasyonu yapıldığı ihbarını alan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Bürosu Ekipleri belirlenen adrese operasyon yaptı. Daireyi düğün salonuna çeviren gelin ve damadın ailesi kına eğlencesi yaparken, bir anda karşılarında polis ekipleriyle karşılaştı. Kurallara uymadan aile fertlerinden 4 kişiye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan para cezası kesildi.

Bursa’da korona virüse rağmen kaçak düğüne polis baskını

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
13 yıldır kaşınıyor13 yıldır kaşınıyor
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

İçişleri'nden 'Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti' genelgesi

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

Gözaltı kararı verildi, operasyon başladı

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İstanbul 1987 kışını mı yaşayacak?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Sosyal medyadaki maske kampanyasına Bilim Kurulu üyesinden tepki

Sosyal medyada tepki çeken maske kampanyası!

Teşhisi konulamadı: 13 yıldır kaşınıyor

13 yıldır kaşınıyor

MSB açıkladı: Gara'da 33 terörist etkisiz hale getirildi

'33 terörist etkisiz hale getirildi'

Roma'daki Kolezyum'un bir benzeri Aydın'da ortaya çıktı

Eşi benzeri yok! Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran keşif

14 yıldır kayıptılar! Seri cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı

Çapraz sorguda itiraf ettiler! Gerçek 14 yıl sonra ortaya çıktı

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? 2021 açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.