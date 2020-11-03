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Bursa’da korona virüsün artmasına sebep olan şok görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa’da sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler herkesi şok etti.

Koronavirüs vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa’da sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler herkesi şok etti. Asker uğurlamalarında sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin yanı sıra silah ateşlenirken, ekipler çok geçmeden zanlıyı yakaladı. Düğünlerden birisinde gelin alma sırasında çıkan kavgaya müdahale eden polis sosyal mesafeye uymayanlara ceza keserken, halay çekenler ise korona virüse davetiye çıkardı. Kent Meydanı’nda "bul karayı al parayı" oynatan bir kişinin etrafında toplanan onlarca kişi sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandemi başından bu yana en kritik dönemini yaşadığını belirttiği Bursa’da kendini bilmez kişilerin umarsız ve düşüncesiz hareketleri sayının her geçen gün katlanarak artmasına sebep oluyor. Şehrin bir çok yerinde yapılan kına, düğün, asker uğurlama ve halay etkinliklerinde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler ortaya çıkıyor.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bu kadarına da pes dedirtiyor.
Kent Meydanı’nda çekilen görüntülerde "bul karayı al parayı oynatan" bir kişinin etrafında toplanan onlarca kişi korona virüs yokmuşcasına iç içe bir şekilde bahis oynamaya çalışırken görüntülendi. Görüntüyü çeken bir başka vatandaşın yanında bulunan küçük bir kız çocuğu dayanamayıp "Allah’ım delirmiş mi bunlar? nerede sosyal mesafe" diye konuşup isyan etti.
Yunuseli Mahallesi’nde yapılan bir sokak düğününde çekilen halay görüntüleri de pes dedirtti. Halay çekenlerin maske takmadığı dikkat çekti. Yine Güneştepe Mahallesi’nde gelin alan kalabalıkla grubu dağıtmaya çalışan polisler arasında tartışma yaşandı. Kalabalık sosyal mesafeyi hiçe saydı. Gece yapılan bir başka asker uğurlamasında da mesafe hiçe sayılırken araçların içerisinden kuru sıkı silahla hayava ateş edildi.
Bursa’da yaşanan bu görüntüler başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüs ile mücadele eden herkesi üzdü.
Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asker konvoyunda kuru sıkı tabanca ile ateş eden E.K. isimli kişiye 1586 lira para cezası uygulanırken, konvoyda maske takmayan M.F.B. ve İ.B. isimli şahıslara Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3.150’şer lira para cezası uygulandı.

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