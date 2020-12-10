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  4. Bursa’da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

Bursa’da koronavirüsü hiçe sayıp kahvehanesini açtı, ceza yedi

10.12.2020 08:25 | Son Güncelleme:
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Bursa’da koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.Koğukçınar Mahallesi 2.

Bursa’da koronavirüs tedbirlerini ihlâl ederek kahvehanesini açan işletme sahibine ve içerideki müşterilere cezaî işlem uygulandı.
Koğukçınar Mahallesi 2. Aygün Sokakta kısıtlamalar doğrultusunda kapalı olması gereken kahvehanenin içeriye müşteri aldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri kıraathaneyi incelediğinde, kapının kilitli ve içeride şahısların olduğunu fark etti. Kapıyı açtıran ekipler iş yeri sahibi Ayhan A.’ya tedbirlere uymamaktan 3150 lira idarî ceza kesti. Ayrıca polis ekipleri içeride bulunan 10 kişinin kimlik bilgilerini tespit ederek tutanak tanzim etti.

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