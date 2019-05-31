Bursa'da koruyucu aileler iftarda buluştu

Bursa'da 190 çocuğa koruyuculuk yapan 163 aile iftarda bir araya geldi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın himayesinde Türk Kızılay Bursa Şubesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki iftara kentteki koruyucu aileler çocuklarıyla katıldı.

Vali Canbolat, yaptığı konuşmada, sağlıklı bir toplum ve mutlu yarınlar için sahip olunan en değerli varlıkların çocuklar olduğunu söyledi.

İnsan erozyonunun önüne geçmenin ancak toplumsal paylaşımla mümkün olabileceğini ifade eden Canbolat, aile kavramının içinde barındırdığı değerlerle her zaman sıcak bir kavram olduğunu vurguladı.

Bazı ailelerin dezavantajlı durumlar sebebiyle o sıcaklığı bazı fertlerine veremediklerini dile getiren Canbolat, "Ailedeki fertler içinde bu dezavantajlı durumlardan en çok etkilenenler maalesef en masum olan çocuklarımız olmaktadır. Böyle durumlarda çocuklarımıza yardım etmenin en iyi yolu öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla koruyucu aile hizmetlerinden yararlandırılmasıdır. Koruyucu aile bakımının çocuğa sağladığı aile ortamı çocuğun psikososyal gelişimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önem taşımaktadır." diye konuştu.