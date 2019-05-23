Bursa'da kötü koku gelen evden 3 ton çöp çıktı

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)- BURSA'nın Yıldırım ilçesinde belediye ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine geldikleri evden 3 ton çöp çıkarttı.

Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde bir evden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar durumu Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine gerçekleştirilen yasal süreç sonunda adrese gelen ekipler, Bursa 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla evden 3 ton çöp çıkarttı. Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyona yükledi. Çöp boşaltma ve temizlik çalışmaları ile mahalle sakinleri, yapılan çalışmadan dolayı teşekkür etti. Evden çıkan 2 kamyon çöp, Bursa Şehir Çöplüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama konusunda evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşlarımız hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımız rahatsız oldukları evlerle ilgili ihbarlarda bulunuyor. Gerekli resmi işlemlerden sonra belediyemizin ekipleri o evlerdeki çöpleri kamyonlarla taşıyor. Daha sonra da halk sağlığına tehdit oluşturmaması için dezenfekte ediliyor" dedi.

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