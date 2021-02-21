HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da kovalamaca kanlı bitti

Bursa’da kovalamaca kanlı bitti

21.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslardan biri kazara kendini vurdu, 2’si saklandıkları evde yakalandı, 2’si ise kaçtı.Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Bursa’da polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan şahıslardan biri kazara kendini vurdu, 2’si saklandıkları evde yakalandı, 2’si ise kaçtı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama noktasında polis ekibi, Erkan B.’yi durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Erkan B. (23) otomobiliyle kaçmaya başladı. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’ne dönerek kaçmaya devam eden ve polis ekiplerini peşine takan Erkan B. ile 4 arkadaşı Yayla Sokak üzerinde aracı bırakıp, kaçmaya devam etti. Sokağı ablukaya alan ekipler, polisten kaçarken silahla kazara kendini vuran Furkan Ö.’yü yakalarken, Osman D. ve Sergen T. ise tanımadıkları bir kişinin evinde gizlenmeye çalıştı. Ekipler, şahısları evin içinde kıskıvrak yakaladı. Sürücü Erkan B. ve Yusuf D. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı Furkan Ö., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Osman D. ve Sergen T. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile maske takmamaktan para cezası uygulandı. Diğer yandan polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Piyasa değeri tam 5 milyon TL! Hepsi ele geçirildiPiyasa değeri tam 5 milyon TL! Hepsi ele geçirildi
Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Dominos müsteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Mourinho F.Bahçeli yıldızı istiyor

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Son Dakika! Eskişehir'deki vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Antalya’da skandal olay! Kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler

Skandal! Koronavirüs yokmuş gibi eğlendiler

İstanbul’da akılalmaz olay! Otelin penceresinden atladı, adamın üstüne düştü

Akılalmaz olay! Yolda yürürken üstüne insan düştü

Son Dakika: Beylikdüzü'nde trafiği kilitleyen kaza

Önce araçlara, sonra köprüye çarptı

Son Dakika: HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Kızıltepe'de 5 milyon lira değerinde kaçak içki ele geçirildi

Piyasa değeri tam 5 milyon TL! Hepsi ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.