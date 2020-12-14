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  4. Bursa’da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu kullanma aparatı çıktı

Bursa’da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan uyuşturucu kullanma aparatı çıktı

14.12.2020 16:05 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktasından kaçan otomobil yakalandı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktasından kaçan otomobil yakalandı. Araçtaki 4 kişiden üçü gözaltına alınırken, firar eden bir aranıyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oluşturulan uygulama noktasından kaçan 16 NT 684 plakalı otomobilin bugün Plaka Tanıma Sistemi’nden (PTS) Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olduğunu tespit etti. Ekipler, otomobili yakalamak için çalışma başlattı. Otomobili uzun süre takip eden ekipler, aracı Uluyol Caddesi’nde durdurdu. Araçta bulunan Murat D., polis ekiplerinin otomobili durduğu sırada inerek kaçtı. Otomobildeki diğer şüpheliler Nurettin T., Ali Rıza A. ve Yusuf B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta yaptıkları aramada uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Yakalanan araç incelenmek üzere çekiciyle polis merkezi otoparkına götürüldü.

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