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Bursa'da krom madeninde iki günde ikinci ölümlü kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 21:19 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde iki günde ikinci ölümlü iş kazası meydana geldi.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde, krom madeninde iki günde ikinci ölümlü iş kazası meydana geldi. Gündüz vardiyası için yer altına inerken iddiaya göre asansördeki su borusunun yerinden koparak başına çarpan işçi Seydi Coşkunca (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı iş yerinde dün de asansör boşluğuna düşen Yaşar Cekel (50) yaşamını yitirmişti.
Olay, sabah saatlerinde, Harmancık'taki krom madeninde meydana geldi. Maden işçisi Seydi Coşkunca, gündüz vardiyasına başlamak için yer altına inen asansöne bindi. İddiaya göre, bu sırada Coşkunca'nın başına asansörde bulunan su borusunun yerinden koparak çarptı. Kanlar içinde kalan Coşkunca'yı gören mesai arkadaşları, maden işçisini hemen yukarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Harmancık Devlet Hastanesi'ne getirilen Coşkunca, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ÖNCEKİ GÜN DE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aşnı krom madeninde önceki gün de meydana gelen iş kazasında bir işçi daha yaşamını yitirmişti. Madende çalışan Yaşar Cekel (50), maden kuyusundaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Üst üste yaşanan ölümlü kazaların ardından jandarma ekipleri maden ocağında geniş çaplı inceleme başlattı.

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