Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Barbara'nın Doğumu" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Duygu Ergun'un yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Barbara'nın Doğumu" oyununun dekorunu Selim Cenisli, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve ışık tasarımını Ali Karaman yaptı.

Aralarında Arzu Tan Bayraktutan, Ufuk Şener, Melike Ergüzen'in de bulunduğu 10 kişinin rol aldığı oyunda, bir Alman askeriyle Polonyalı kadının aşkından doğan Barbara'nın işgal ve savaş sonrası yalnızlık, yoksulluk ve umutsuzlukla çevrelenmiş dünyasında bir yaşam kurma çabası konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 20 Ekim Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak. Oyun, 23 ve 24 Ekim'de de yine aynı sahnede saat 20.00'de sergilenecek.

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- Köprüdeki Adam

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçe'ye çevirdiği Köprüdeki Adam oyununun yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz yapıyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 20 Ekim Cumartesi saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

