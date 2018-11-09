HABER

Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:36 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu, "İstanbul Efendisi", "Kapılar" ve "Akide Şekeri" oyunlarını, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" eserini sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "İstanbul Efendisi", "Kapılar" ve "Akide Şekeri" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Musahipzade Celal'in yazdığı, Baki Erdi Mamikoğlu'nun yönettiği "İstanbul Efendisi"nin dekoru Özlem Karabay, giysi tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait.

Aralarında Bora Özkula, Belgin Bilgin, Işıl Öztürk, Cenk Turan ve Salih Salcan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçının rol aldığı oyunda, bütün esnafı kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yatıran Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızı Esma'yı evlendirmeye çalışırken başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün saat 20.00'de, yarın da saat 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar" oyununun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Akide Şekeri

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstlendi.

Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 oyuncunun rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 13 ve 14 Kasım'da saat 20.00'de sahneye konulacak.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak yaptı.

Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla darağacına giderken asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün saat 20.00'de, yarın da saat 14.00'te sahnelenecek.

PARTNERYılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!Yılın en avantajlı 3 gününde alışveriş fırsatını kaçırmayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da kıldıCumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da kıldı
Başkan Aktaş: Bursa, ezber bozan bir şehirBaşkan Aktaş: Bursa, ezber bozan bir şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Şehir Tiyatrosu Bursa'da kültür sanat sahne tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

10 bin kişi atalarının izinden yürüdü

10 bin kişi atalarının izinden yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.