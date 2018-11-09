Bursa'da kültür sanat

Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar" oyununun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yapıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün saat 20.00'de, yarın da saat 15.00 ve 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Aralarında Bora Özkula, Belgin Bilgin, Işıl Öztürk, Cenk Turan ve Salih Salcan'ın da bulunduğu çok sayıda sanatçının rol aldığı oyunda, bütün esnafı kulağından mıhlayan, ipe dizen, falakaya yatıran Müneccimbaşızade İstanbul Kadısı Savleti Efendi'nin, kızı Esma'yı evlendirmeye çalışırken başından geçenler konu ediliyor.

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "İstanbul Efendisi", "Kapılar" ve "Akide Şekeri" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Oyun, bugün ve yarın saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Akide Şekeri

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstlendi.

Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu 19 oyuncunun rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 13 ve 14 Kasım'da saat 20.00'de sahneye konulacak.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak yaptı.

Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla darağacına giderken asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün saat 20.00'de, yarın da saat 14.00'te sahnelenecek.

