Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915" ve "Yalan Makinası" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı ve Faruk Emre Özünlü ile birlikte sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.

Aralarında Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan ve Kemal Okur'un de bulunduğu 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale destanı ve Ermeni olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 29 Aralık Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- Yalan Makinesi

Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinası" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran yaptı.