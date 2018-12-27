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Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:46 | Son Güncelleme

BDT, "Bir İnce Sızı Nisan 1915" ve "Yalan Makinası" oyunlarını, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" eserini sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Bir İnce Sızı Nisan 1915" ve "Yalan Makinası" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı ve Faruk Emre Özünlü ile birlikte sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.

Aralarında Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan ve Kemal Okur'un de bulunduğu 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale destanı ve Ermeni olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 29 Aralık Cumartesi günü 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- Yalan Makinesi

Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinası" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran yaptı.

Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 29 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise yeni sezonda "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosu'nun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak yaptı.

Aralarında Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 29 Aralık Cumartesi günü de saat 14.00'te sahnelenecek.

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