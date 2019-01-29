Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana"nın dekorunu Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yaptı.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 26 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te seyirciyle buluşacak.

- "Köprüdeki Adam"

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçeye çevirdiği "Köprüdeki Adam"ın yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostümlerini Gözde Yavuz yapıyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 26 Ocak'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.