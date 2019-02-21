HABER

Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

BDT "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Köprüdeki Adam", Şehir Tiyatrosu da "Fermanlı Deli Hazretleri" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Bana Mastikayı Çalsana" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Murat Atak'ın yönettiği "Bana Mastikayı Çalsana"nın dekorunu Tayfun Çebi, kostümlerini Funda Çebi, ışık tasarımını ise Yakup Çartık üstleniyor.

Hafize Gün, Berrin Kulya Balkanlar, Ecehan Şarman Çetinkaya ve Yener Sezgin'in rol aldığı oyunda, İzmir İkiçeşmelik'te oturan ve büyüyünce Romanlar gibi yaşamanın hayalini kuran küçük Yeşim'in, 12 Eylül döneminde karşılaştığı zorluklar konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün, yarın ve 23 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de sunulacak.

- "Köprüdeki Adam"

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçeye çevirdiği "Köprüdeki Adam"ın yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostümlerini Gözde Yavuz yapıyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 23 Şubat'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Fermanlı Deli Hazretleri

Bursa Şehir Tiyatrosu ise "Fermanlı Deli Hazretleri" oyununu sahneleyecek.

Musahipzade Celal'in yazdığı oyun, Şehir Tiyatrosunun usta sanatçılarından Altuğ Görgü'nün yönetmenliğinde sahneye taşındı. Oyunun müziklerini Murat Gedikli, koreografisini Ziver Armağan Açıl, kostüm düzenlemesini Tülay Kale ve dekorunu da Uğur Çakmak yapıyor.

Aralarında Murat Liman, Müge Açıkdüşünenler, Eren Topçak ve Serdar Soyer'in de bulunduğu 18 sanatçının rol aldığı oyunda, Osmanlı döneminde vekilharç katibi olan Musa Efendi'nin, padişahın fermanıyla idam edilmek için asıldığı ağacın ağırlığına dayanamaması sonucu ölümden kurtulması ve şaşkınlığından delirip tımarhaneye düşmesi anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde 26 Şubat Salı günü saat 20.00'de sahnelenecek.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonuGÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu
Konya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştuKonya’da 6 günde 3 yeni obruk oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Şehir Tiyatrosu Bursa'da kültür sanat sahne tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İstanbul sise teslim! Yüzlercesi Boğaz'ı geçmek için bekliyor

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

İstanbul'da bir kişi telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı

Pompalı tüfekle saldırdı! Sebebini öğrenince pes diyeceksiniz

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha almadan bırakmıyor

İngilizler bile bu tadın peşindeydi! İçen bir yudum daha alıyor

Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.