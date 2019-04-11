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Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu "Barbara'nın Doğumu" ve "Köprüdeki Adam", Şehir Tiyatrosu da "Macbeth" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu "Barbara'nın Doğumu" ve "Köprüdeki Adam" oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

Duygu Ergun'un yazdığı, Ece Okay'ın yönettiği "Barbara'nın Doğumu" oyununun dekorunu Selim Cenisli, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve ışık tasarımını Ali Karaman yapıyor.

Arzu Tan Bayraktutan, Ufuk Şener, Melike Ergüzen'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin rol aldığı oyunda, bir Alman askeri ile Polonyalı kadının aşkından doğan Barbara'nın işgal ve savaş sonrası yalnızlık, yoksulluk ve umutsuzlukla çevrelenmiş dünyasında bir yaşam kurma çabası konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 13 Nisan Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.

- Köprüdeki Adam

Guy Foissy'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın Türkçeye çevirdiği "Köprüdeki Adam"ın yönetmenliğini Ezgi Yentürk, ışık tasarımını Ali Karaman, dekor ve kostüm tasarımını da Gözde Yavuz üstleniyor.

Kemal Okur, Serap Uluyol Karanfilci ve Sahil Cem Şener'in rol aldığı oyun, bugün, yarın ve 13 Nisan'da saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- Macbeth

Şehir Tiyatrosu ise Shakespeare'in yazdığı, Sabahattin Eyüboğlu'nun Türkçeye çevirdiği ve Altuğ Görgü'nün uyarlayıp yönettiği "Macbeth"i sahneye koyacak.

Müziklerini Murat Gedikli, dekor ve kostüm tasarımını da Murat Şimşek'in üstlendiği oyunda, Aykan Yılmaz, Eren Topçak, Osman Murat Erten ve Serdar Soyer rol alıyor.

Eşinin desteğiyle Kral Duncan'ı öldüren ve onun akrabası olarak kendini İskoçya'nın yeni kralı ilan eden Macbeth'in başından geçenlerin anlatıldığı oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 13 Nisan'da ise 14.00'te izlenebilecek.

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