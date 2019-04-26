HABER

Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

BDT'de "Üç Kağıtçı" ve "Kapılar" oyunları, Şehir Tiyatrosu'nda "Gulyabani" eseri sahnelenecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı" ve "Kapılar" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Gulyabani" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımını Sinan Mahçup yaptı.

Aralarında Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 oyuncunun rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın 15.00 ve 20.00 saatlerinde, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta ise saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar" oyununun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yaptı.

Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- "Gulyabani"

Bursa Şehir Tiyatrosu da "Gulyabani" oyununu beğeniye sunacak.

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yazdığı, Lale Oraloğlu'nun uyarladığı, Volkan Özgömeç'in yönettiği oyunun dekorunu Tayfun Çebi hazırladı.

Altuğ Görgü, Didem Hun Liman ve Uğur Serener'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin rol aldığı oyunda, geçim zorluğu çeken ve aile dostlarının yardımıyla, adı "peri yuvası"na çıkan köşkte hizmetçilik yapmaya götürülen kadının başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün saat 20.00'de, yarın da saat 14.00'te sahnelenecek.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Küçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyorKüçükçekmece’de gelenek, gelecekle buluşmaya devam ediyor
Cep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı veriyorCep telefonu bağlantısını kaybetme korkusu acı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Bursa Devlet Tiyatrosu Bursa Şehir Tiyatrosu Bursa'da kültür sanat sahne tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

İfadesi şoke etti: Kendime geldiğimde karım kanlar içindeydi

Mersin'de bir tırda 15,5 kilogram eroin ele geçirildi

Mersin'de bir tırda 15,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı: Hedefler imha edildi

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Konya'da TIR'ın çarptığı otomobildeki çocuk öldü

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Mersin ve Şırnak'ta nakliye firmalarına operasyon

Haliç'te düşen kişiyi deniz polisi kurtardı

Haliç'te düşen kişiyi deniz polisi kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.