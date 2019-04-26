Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Üç Kağıtçı" ve "Kapılar" eserlerini, Şehir Tiyatrosu da "Gulyabani" oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı" oyununun dekorunu Murat Gülmez, kostüm tasarımını Medine Yavuz Almaç ve ışık tasarımını Sinan Mahçup yaptı.

Aralarında Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de bulunduğu 23 oyuncunun rol aldığı müzikli ve danslı komedi oyununda, hayatını üç kağıtçılık üzerine kuran ve gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtarak karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde yarın 15.00 ve 20.00 saatlerinde, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta ise saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

- Kapılar

Neda Nejdana'nın yazdığı, Senem Cevher'in çevirdiği ve yönettiği "Kapılar" oyununun dekorunu ve kostüm tasarımlarını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Ali Karaman yaptı.

Nazlı Ceren Argon ile Süheyla Elbaş Zeybek'in rol aldığı oyunda, morgda kapalı kalan Natalie ve Victoria'nın ölüm kalım mücadelesi eğlenceli bir şekilde izleyiciye aktarılıyor.