Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Keşanlı Ali Destanı", "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını beğeniye sunacak.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini, BDT rejisörü Bora Özkul üstleniyor.

Dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman'ın yaptığı oyunun koreografisi Deniz Çığ'a ait.

Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosunun rol aldığı oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın saat 20.00'de, 12 Ekim Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.

- "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.