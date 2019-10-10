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Bursa'da kültür sanat

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu "Keşanlı Ali Destanı", "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Keşanlı Ali Destanı", "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" ve "Üç Kağıtçı" oyunlarını beğeniye sunacak.

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini, BDT rejisörü Bora Özkul üstleniyor.

Dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman'ın yaptığı oyunun koreografisi Deniz Çığ'a ait.

Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık oyuncu kadrosunun rol aldığı oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde (AVP) bugün ve yarın saat 20.00'de, 12 Ekim Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de izlenebilecek.

- "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.

Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolu'su, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılıyor.

Oyun, bugün, yarın ve 12 Ekim'de saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

- "Üç Kağıtçı"

Orhan Kemal'in yazdığı, Ersan Uysal'ın oyunlaştırdığı ve Burak Karaman'ın yönettiği "Üç Kağıtçı"nın dekoru Murat Gülmez, kostüm tasarımı Medine Yavuz Almaç, ışık tasarımı Sinan Mahçup'a ait.

Ali Volkan Çetinkaya, Çağrı Dulun, Acan Ağır Aksoy, Erdem Erdoğan ve Serdar Seçkin'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı müzikli ve danslı komedide, gittiği yerlerde kendisini "müfettiş" olarak tanıtıp karşısına çıkan herkesi dolandıran Kudret Yanardağ'ın başından geçenler konu ediliyor.

Oyun, AVP Sahnesi'nde 15 ve 16 Ekim saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

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