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Bursa'da kültür sanat

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.12.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu "Akşam Yemeği" ve "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy", Şehir Tiyatrosu ise "Boyacı" oyunlarını sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT) "Akşam Yemeği" ve "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Herman Koch'un yazdığı, Can Çelebi'nin çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği "Akşam Yemeği" oyununun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve ışık tasarımını da Yakup Çartık yapıyor.

Hollandalı yazar Koch'un gerçek bir olayı romanlaştırdığı, Kees Prins'in sahneye uyarladığı ve 10 kişinin rol aldığı oyunda ergenlik çağındaki ikisi kuzen üç gencin parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürmeleri ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 14 aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

- "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy"

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği "Şair, Şiir, Şuur Mehmet Akif Ersoy" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını ise Sinan Mahçup yapıyor.

Mehmet Akif'i Emre Nurettin Örük'ün canlandırdığı oyunda, şairin hayatı ve dönemin Anadolu yaşamı, müzikler ve tasavvuf eşliğinde izleyiciye aktarılacak.

Oyun, bugün, yarın ve 14 Aralık'ta saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

- "Boyacı"

Bursa Şehir Tiyatrosu da "Boyacı" oyununu sahneleyecek.

Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı, Murat Liman'ın yönettiği iki perdelik komedi oyununun dekor tasarımını Murat Şimşek, ışık tasarımını da Serdar Solum ile Ferdi Buna yapıyor.

Mehmet Ali Açıl, Sergen Bölük ve Volkan Yıldız'ın aralarında olduğu 11 kişinin rol aldığı oyunda, bir doktor muayenehanesine, boya yapmak üzere gelen ama eşinin de teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında muayenehaneye gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle yaşadığı keyifli olaylar anlatılıyor.

Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 14 Aralık'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

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