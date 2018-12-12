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Bursa'da kumar operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:06 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin düzenlediği kumar baskınında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

Bursa'da kumar operasyonu

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği kumar baskınında çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi. Ruhsatsız 3 iş yeri mühürlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ilçesinde 3 farklı adrese baskın düzenlendi. Kahvehane adı altında ruhsatsız ve kayıt dışı işletilen iş yerlerinde çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.
İşletmecilerine cezai işlem uygulanan iş yerleri, Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Bursa'da kumar operasyonuBursa'da kumar operasyonuBursa'da kumar operasyonuBursa'da kumar operasyonu

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