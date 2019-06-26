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Bursa'da kumaş deposunda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 22:07 | Son Güncelleme

Yaklaşık 1,5 saatte söndürülen yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Vakıf Mahallesi'nde bir tekstil firmasına ait kumaş deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 8 araçla yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında geniş çaplı hasar oluştu, iş yerinin bahçesinde bulunan bir pikap kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soğutma çalışmaları süren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa iş yeri yangını itfaiye

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