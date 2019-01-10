HABER

Bursa'da kuvvetli fırtına uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

Yarın etkili olması beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle teleferik kapalı olacak

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Bursa'da kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın 10 Ocak Perşembe günü sabah ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ve ulaşımda aksamalara yol açacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Öte yandan Bursa Teleferik AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teleferiğin 10 Ocak Perşembe günü şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacağı belirtildi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Ahmet Kaya müzikali seyirciyle buluştuAhmet Kaya müzikali seyirciyle buluştu
TRT Belgesel'in yeni yayın dönemi başladıTRT Belgesel'in yeni yayın dönemi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Valiliği kuvvetil firtına Teleferik

En Çok Okunan Haberler

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

G.Saray anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! 14 araç birbirine girdi: Yaralılar var!

Otoyol savaş alanına döndü: Yaralılar var!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 9 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

İzmir'de jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına gözaltı!

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

Doktor skandalında flaş gelişme! Serbest bırakıldı

'Binali Yıldırım koltuğu başkasına bırakacak' diyen Özel'den yeni iddia: Bilal Erdoğan'ın adı geçiyor

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

Doktor skandalında genç kadının ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.