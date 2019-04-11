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Bursa'da kuyumcudan silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:49 | Son Güncelleme

Maskeli iki soyguncu, merkez Osmangazi ilçesinde bir kuyumcuyu tehdit edip yaklaşık 5 kilogram altını gasbetti - Soygunculardan biri ile kuyumcu arasındaki boğuşma ve şüphelilerin olay sonrası kaçması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da yüzleri maskeli iki soyguncu, silahla tehdit ettikleri kuyumcunun dükkanından yaklaşık 5 kilogram altını alarak kaçtı.

Yüzleri maskeli iki şüpheli, bir otomobille merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde Mustafa Kapılı'ya ait kuyumcu dükkanına geldi.

Zanlılardan biri, Kapılı'ya silah doğrultup altınları istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi ile soyguncu arasında boğuşma yaşandı.

Diğer şüpheli ise bu sırada vitrinde ve tezgahtaki yaklaşık 5 kilogram altını çantaya doldurdu.

Daha sonra şüpheliler, geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibinin ihbarının ardından gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuran polisin, soyguncuları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden biri ile kuyumcu arasında yaşanan boğuşma ve zanlıların kaçması yer alıyor.

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kuyumcu silah soygun tabanca

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