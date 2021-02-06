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  4. Bursa’da kuyumcuyu pompalı tüfekle soyan iki kişi tutuklandı

Bursa’da kuyumcuyu pompalı tüfekle soyan iki kişi tutuklandı

06.02.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Bursa’da önceki gün bir kuyumcuyu pompalı tüfeklerle soyan ve olaydan 5 saat sonra yakalanan kar maskeli 2 zanlı mahkemede tutuklandı.Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya kar maskesi takıp giren ve pompalı tüfekle çalışanları tehdit ederek bilezik, saat ve künye gibi ziynet eşyalarını çalan K.B.

Bursa’da önceki gün bir kuyumcuyu pompalı tüfeklerle soyan ve olaydan 5 saat sonra yakalanan kar maskeli 2 zanlı mahkemede tutuklandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’ndeki bir kuyumcuya kar maskesi takıp giren ve pompalı tüfekle çalışanları tehdit ederek bilezik, saat ve künye gibi ziynet eşyalarını çalan K.B. (23) ile A.S’nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Biri araç kiralama şirketinde, diğeri de Demokrasi Meydanında yakalandı
4 Şubat’ta sabah saatlerinde kuyumcuya girip soygun gerçekleştirilen zanlılar, plakasız bir otomobille olay yerinden kaçmış, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çevredeki kameralardan 2 bine yakın aracı incelemesiyle kaçtıkları araç tespit edilmişti. Cinayet ve Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polisler ile Yunus timleri, kiralık olduğu tespit edilen otomobili şirkete teslim etmeye gelen K.B’yi, ardından da K.B’nin ifadesi doğrultusunda suç ortağı olduğu iddia edilen A.S’yi ise kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı civarında yakalamıştı. Soygunda kullanılan pompalı tüfekler, kıyafet ve çalınan ziynet eşyaları, İsmetiye Mahallesi’ndeki bir su kanalında gizlenmiş halde ele geçirilmişti.

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