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Bursa'da kuyuya düşen 3 ayı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

Orhangazi ilçesinde düştükleri su kuyusundan kurtarılan anne ayı ve 2 yavrusu, doğal yaşam ortamlarına salınacak

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusuna düşen anne ayı ve 2 yavrusu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yiyecek aramak için kırsal Heceler Mahallesi'ne gelen anne ayı ve 2 yavrusu, Ahmet Çelik'e ait bahçedeki kullanılmayan su kuyusuna düştü.

Sabah bahçesine gelen Çelik, kuyuda ayıları görünce durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, ayıların yanına yaklaşamayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü, Orhangazi Jandarma Komutanlığı ve Orhangazi İtfaiyesi ekipleri, mahsur kalan ayıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Anne ayı, farklı açılardan atılan 4 iğne ile uyuşturulup kafese konuldu.

Yavru ayıları yakalamaya çalıştıkları sırada zor anlar yaşayan ekipler, bir süre sonra fileler yardımıyla yavru ayıları da yakalayıp kafese aldı.

Ayıların doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ayı kurtarma Orhangazi

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